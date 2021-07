Avec deux passes décisives – pour Rodrigo de Paul (40e) et Lautaro Martínez (84e) – et un but en lucarne sur coup franc (93e), Lionel Messi aura porté l’Argentine vers la victoire (3-0) contre l’Equateur. Pas mal pour un joueur sans club… L’Albicéleste est en demi-finale de la Copa América qui se dispute au Brésil et jouera la Colombie (mercredi 3h en France). Mais le 3-0 au tableau d’affichage aux dépens des Equatoriens est un peu trompeur, l’opposition étant plus farouche qu’on ne pourrait le croire. Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a su rééquilibrer son équipe – parfois en danger – en faisant entrer Guido Rodríguez (à la place de Leandro Paredes) et Ángel Di María (à la place de Giovani Lo Celso) à la 71e minute. D’ailleurs le coup franc synonyme de but de Lionel Messi en toute fin de match est une faute à l’entrée de la surface sur l’attaquant du PSG qui filait seul au but pour marquer.