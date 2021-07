Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 4 juillet 2021 dans la presse hexagonale… l’ambiance délétère au sein de l’équipe de France, la gestion de Leonardo ou encore l’Euro réussi de Verratti sont au programme du jour !

Le Parisien de ce dimanche fait un très large retour sur l’Euro de l’équipe de France et l’ambiance mitigée qui régnait au sein du groupe. Le journal francilien fait une chronologie des évènements commençant le jour de l’annonce de la sélection de Karim Benzema jusqu’au soir de l’élimination contre la Suisse (3-3 ; 5-4 TAB). Toute une partie de l’article est consacrée à Kylian Mbappé et ses tensions avec Olivier Giroud avant la compétition mais aussi sur le fait qu’il ait “recadré” Antoine Griezmann en conférence de presse sur le débat du tireur de pénalty. Le quotidien nous apprend que Paul Pogba “a refusé” d’être le cinquième tireur de la séance de tirs au but face aux Helvètes et c’est donc le numéro 7 du PSG qui s’en est chargé… Et le reste appartient à l’histoire…

Un peu plus loin, Le Parisien fait un focus sur Leonardo qui est “au coeur du jeu et des interrogations”. Ce dernier “est sur le pont depuis plusieurs semaines” avec de nombreux dossiers à régler, parmi eux on retrouve le mercato, la prolongation de Mbappé ou encore “le vestiaire”… Ce qui fait “qu’il n’a jamais été aussi contesté en interne”. Si le PSG va conclure “bientôt quatre recrues” (Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos), le directeur sportif Rouge & Bleu va devoir vendre “pour tenir son équilibre budgétaire”. Le journal régional nous révèle aussi que le Brésilien et l’entourage de Mbappé ont “aujourd’hui un dialogue compliqué voire inexistant”. Enfin les joueurs parisiens ne comprennent pas certains choix de ce marché de transfert comme Donnarumma ou Sergio Ramos… Rien que ça…

L’Équipe du jour consacre un long papier à Marco Verratti et son Euro où il a confirmé son “rôle déterminant” au sein de la Squadra Azurra. Pour sa première compétition en tant que taulier de la sélection, il possède “la confiance absolue” de Roberto Mancini et a “les clés du jeu” avec Jorginho au milieu de terrain. Absent du début de la campagne italienne, le joueur a “cravaché” pour revenir et a chassé tous les doutes face à la concurrence avec Manuel Locatelli après sa performance face à la Belgique. Alors qu’il disputait “le match le plus important de sa carrière en sélection”, le numéro 6 du PSG a “passé l’examen avec mention”.

À noter que Pablo Sarabia est “très incertain” pour cette demi-finale avec l’Espagne et que Didier Ollé-Nicole “devrait être le nouvel entraineur du PSG féminin”, confirmant les informations du Parisien de la veille.

“Le FC Chambly jouera bien un match amical de préparation… contre le PSG, samedi 17 juillet à huis clos au Camp des loges, à Saint-Germain-en-Laye”, rapporte le Courrier Picard. Un rendez-vous établi il y a un mois, avec une condition : que le PSG soit le maître de la date d’officialisation de la rencontre. “Le secret a été tellement bien gardé par les rares dirigeants camblysiens ayant conclu l’affaire, que le président du FC Chambly lui-même, Fulvio Luzi, est réellement tombé des nues hier en prenant connaissance de cette rencontre”, lit-on. Auparavant, le PSG affrontera Le Mans FC le mercredi 14 juillet à 11h, également au Camp des Loges.