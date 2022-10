Mevlut Erding a joué pendant trois ans au PSG (2009-2012). Il a marqué 30 buts en 110 matches sous le maillot des Rouge & Bleu. À 35 ans, il a décidé de prendre sa carrière il y a quelques semaines. Plusieurs fois, il a expliqué se souvenir de tous ses buts avec Paris. Il a dévoilé celui qu’il conservait s’il ne devait n’en conserver qu’un.

« Oui, c’est la vérité, je me souviens de chaque but avec Paris. Et il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Celui lors du PSG-OM du 7 novembre 2010, dévoile Erding pour PSG TV. On est jeudi, le match est dimanche. Ce jour-là, il y a une séance de dédicaces organisée et beaucoup de supporters répondent présents. Ils viennent me voir en me disant que dimanche, je dois retrouver la confiance et marquer. Je leur ai promis, à chacun d’eux, que j’allais marquer. Et j’ai marqué. On gagne 2-1 dans un stade en feu. Guillaume Hoarau a mis le second. C’est mon plus grand souvenir parce que scorer lors d’un PSG-OM, ça te marque à vie ! »

L’ancien attaquant du PSG a ensuite évoqué le match contre Maccabi Haïfa, qui doit permettre aux Parisiens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

« Je serai pour la première fois en tant que spectateur au Parc des Princes«

« Je crois bien sûr aux chances de qualification du Paris Saint-Germain. À domicile, avec les supporters… Même si le Maccabi Haïfa a un très bon effectif, j’ai pu le constater lors du match aller, je n’ai aucun doute sur le fait que Paris va gagner. Et ce soir, je serai pour la première fois en tant que spectateur au Parc des Princes depuis mon départ. Avec les yeux qui pétillent. »

Mevlut Erding qui a enfin envoyé un message au supporters du PSG. « Ils m’ont donné tant d’amour, tellement de motivation, ils ont été le douzième homme pour moi, parfois dans des moments difficiles, quand je ratais sur le terrain, quand je ne marquais pas… C’est grâce à eux que je suis parvenu à mettre des buts au Parc des Princes. Ce sont des supporters extraordinaires. De vrais passionnés. Ils sont là parce qu’ils aiment leur club. C’est le club de la capitale, c’est le Paris Saint-Germain. C’est un club extraordinaire !«