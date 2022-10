Au PSG depuis 2013, Marquinhos semble de plus en plus fragilisé depuis quelques saisons maintenant. Si ses prestations sont en dents de scie, cela s’est accentué avec l’arrivée de Christophe Galtier et l’instauration d’une arrière-garde à trois, un schéma tactique qui, naturellement, expose davantage la défense. Cependant, le chemin de la rédemption peut-être trouvé par le capitaine.

Depuis le 16 octobre dernier et le Classique (victoire 1-0) face à l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier compose avec plusieurs absences. Un paramètre qui pousse le technicien français et son staff a accélérer la réflexion autour d’un changement de système, et notamment d’une défense à quatre. A ce sujet, le coach Rouge & Bleu s’est exprimé hier en conférence de presse d’avant-match : « Ne pensez pas que l’on a abandonné le système à trois centraux. C’est un avantage d’avoir deux organisations. Cela a bien fonctionné au début puis cela a coincé un peu ces derniers temps pour différentes raisons. J’ai cherché à penser comment améliorer la qualité de notre équipe. J’ai demandé à mon staff d’avoir une réflexion pour avoir une utilisation maximale de mon effectif et afin de mettre les joueurs dans la meilleure position. La décision a aussi été prise dans un moment où il y avait des absents. Il y a aussi à prendre en compte l’organisation de nos adversaires« . L’idée de mettre les joueurs dans leur meilleure position concerne évidemment le trio offensif, mais également un élément comme Marquinhos. En effet, au même titre que Fabian Ruiz, le capitaine brésilien profite de ce changement de schéma tactique. Installé dans l’axe de la défense à trois de Christophe Galtier, le champion Olympique 2016 manque clairement de repères sur le terrain et fait preuve d’une certaine fragilité, notamment dans les duels, affichant ainsi une réussite de 57% dans ce domaine en moyenne en Ligue 1 Uber Eats cette saison. Lors du dernier match face à l’AJ Ajaccio (victoire 0-3), le Brésilien a montré un peu plus de sérénité, dans la continuité du Classique face à l’Olympique de Marseille. Deux rencontres que le PSG a disputé avec une défense à quatre. En Corse, Marquinhos a remporté 4 duels sur 6 disputés. Si les deux copies rendues ne sont pas flamboyantes, elles demeurent tout de même meilleures que les précédentes, et de bon augure pour la suite. Avant de se rendre sur l’île de beauté le week-end dernier, Christophe Galtier s’est exprimé sur son capitaine : « Dans une défense à quatre, Marquinhos a beaucoup plus de repères. C’est important pour lui d’avoir Marco [Verratti ; NDLR] devant lui ! C’est un élément très important de l’équipe et de l’effectif ! Il a fallu qu’il assume un rôle différent des précédentes années avec un rôle très axial dans une défense à trois« .

🇧🇷🤝🇮🇹#ACAPSG pic.twitter.com/gMBi8IQqX1

Un changement qu’apprécie Marquinhos

Les déclarations de Christophe Galtier vont dans le sens de quelques indiscrétions qui émanent du Camp des Loges. En effet, Marquinhos semble se ravir en interne de retrouver une ligne défensive à quatre. Un schéma tactique dans lequel le Brésilien a tous ses repères, avec son collectif mais aussi sur le terrain de part son positionnement. Un système de jeu qui permet aux Parisiens d’avoir un milieu de terrain plus densifié, ainsi des éléments dans l’entrejeu qui épaulent l’arrière-garde dans les tâches défensives. Balle au pied, Marquinhos a maintenant l’occasion de retrouver des circuits de passes qu’il connaît, notamment des automatismes avec Marco Verratti.

Preuve de l’importance du capitaine du PSG, il est le joueur de champ le plus utilisé depuis l’intronisation de Christophe Galiter en tant qu’entraîneur du club de la capitale avec 1433 minutes disputées, devançant ainsi Lionel Messi et ses 1312 minutes. Ce soir au Parc des Princes (21h sur Canal +) face au Maccabi-Haïfa, en plus de poursuivre une série de matchs encourageants et obtenir la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, le numéro 5 parisien deviendra le troisième joueur le plus capé de l’Histoire de Paris Saint-Germain avec 381 apparitions, juste après Marco Verratti (394) et Jean-Marc Pilorget (435).