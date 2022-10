Pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG reçoit le Maccabi Haïfa. Au Parc des Princes, les Rouge & Bleu pourront s’offrir leur billet pour les huitièmes de finale en cas de bon résultat contre les Israéliens.

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Maccabi Haïfa dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce sera la quatrième confrontation entre les deux équipes, et le bilan est équilibré avec une victoire partout et un nul. Ce soir, ce sera le sixième match des Rouge & Bleu contre une équipe israélienne. Ces rencontres ont été jouées contre trois équipes, Hapoël Tel-Aviv, le Maccabi Haïfa et le Maccabi Tel Aviv. Et le bilan est de deux victoires, un nul et trois défaites. Au Parc des Princes, c’est équilibré avec un nul, une victoire et une défaite comme le rapporte l’historien du PSG, Michel Kollar, sur le site internet des Rouge & Bleu.

Les enjeux

Le PSG peut se qualifier ce soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, il faut s’imposer ce soir ou espérer que la Juventus ne batte pas le Benfica en cas de match nul contre le Maccabi Haïfa. Le club de la capitale qui fait partie des 3 clubs européens à s’être toujours qualifiés à l’issue de la phase de groupes de l’UEFA Champions League depuis la saison 2012-2013, avec le Bayern Munich et le Real Madrid. Cette saison, les Rouge & Bleu participent à leur 30e parcours européen depuis les débuts en Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe lors de la saison 1982-1983 et reste sur 11 saisons consécutives en Ligue des Champions. Ce soir, il s’agira du 140e match de Champions League de l’histoire du PSG (75 victoires, 27 matches nuls et 37 défaites). Ce sera son 252e match européen, pour un bilan de de 131 victoires, 57 matches nuls et 63 défaites. Ces chiffres tiennent compte de la Supercoupe d’Europe mais pas de la Coupe Intertoto dévoile Michel Kollar.

Le clés du match

Le PSG voudra poursuivre sa série d’invincibilité, qui dure depuis 20 matches (15 victoires, 5 nuls). Annoncé titulaire ce soir, Marquinhos va accentuer un peu son avance en tête des joueurs les plus capés du PSG en Coupe d’Europe avec un 77e match. Le capitaine parisien qui va aussi devenir le seul troisième joueur de l’histoire des Rouge & Bleu avec 381 matches. Il est juste devancé par Jean-Marc Pilorget (435) et Marco Verratti (394).