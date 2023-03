Eric Rabesandratana et un PSG à deux visages

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Brest (1-2) grâce à un but de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu. Les Parisiens ont une nouvelle fois déçu. Eric Rabesandratana regrette les mi-temps complètement différentes du PSG hier soir mais même depuis le début de la saison.

Après un début de match convainquant hier soir sur la pelouse de Francis Le Blé contre Brest, le PSG a ouvert le score par l’intermédiaire de Carlos Soler. Mais après ce but, le club de la capitale s’est complètement éteint et a vu les Brestois revenir dans la partie. Il aura fallu attendre les arrêts de jeu de la rencontre pour voir le PSG s’offrir la victoire grâce à un but de Kylian Mbappé. Eric Rabesandratana estime que les joueurs de Christophe Galtier se sont mis dans la douleur tout seul.

« On ne pas continuer comme ça«

« Le sentiment général par rapport au match, c’est surtout que ce n’est pas Brest qui nous a mis dans la difficulté, mais c’est Paris comme à son habitude. Cette saison, elle est un peu compliquée. On a des hauts et des bas. On a surtout une mi-temps bien et une mi-temps fantomatique ou catastrophique, lance l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. C’est un peu le lot du PSG cette saison. Hier, on n’y a pas échappé. Ce n’est pas à cause de Brest, qui a subi énormément en première mi-temps sans que Paris soit réellement dangereux. Et puis finalement, sur la première erreur, on prend un but. On incrimine un peu Ramos sur le but, mais il y a déjà un problème de communication entre Pembélé et Ramos, et puis la grande fébrilité de Donnarumma qui ne nous rassure pas et plus ça va moins il nous rassure. Il y a plein de secteur où il va falloir faire des choses pour le Paris Saint-Germain parce qu’on ne pas continuer comme ça.«