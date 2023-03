Brest / PSG – Ce qu’il faut retenir

Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Brest dans les arrêts de jeu grâce à un but de Kylian Mbappé (1-2). Avec ce succès, les Parisiens repartent de l’avant et prennent provisoirement 11 points en tête de la Ligue 1.

Après sa désillusion en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG se devait de l’emporter contre Brest afin de conserver sa belle avance en tête du championnat, seule compétition que vont jouer les Parisiens jusqu’à la fin de la saison. Dès le début du match, les joueurs de Christophe Galtier vont répondre présent et se procurer de belles occasions, notamment cette frappe de Carlo Soler repoussée sur son poteau par Bizot (11e). Le PSG va voir sa domination récompensée par un but de l’Espagnol, qui a bien suivi une frappe lointaine de Kylian Mbappé mal repoussée par le gardien brestois (0-1, 37e). Mais après ce but, les Parisiens vont disparaître de la rencontre. Ils se font d’abord égaliser juste avant la mi-temps (1-1, 44e) avant de laisser le ballon à leur adversaire et de procéder en contre. Il faut attendre les arrêts de jeu de la partie pour voir Kylian Mbappé, superbement lancé en profondeur par Lionel Messi, pour voir le PSG l’emporter (1-2, 90e).

Encore un but encaissé

Alors qu’en début de saison, le PSG présentait une très bonne défense, depuis le retour de la Coupe du monde, ce n’est plus du tout le cas. Lors de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues, le club de la capitale a concédé 14 buts. Au bout de 27 journées de championnat, les Parisiens ont encaissé 26 buts. Un tel total n’était plus arrivé depuis la saison 2011-2012. Le PSG qui a concédé au moins un but lors de 10 de ses 11 derniers matches. Même si le secteur est décimé par les blessures, les Parisiens se doivent de retrouver une bonne défense afin de s’offrir des victoires plus tranquilles et ne pas devoir se faire peur jusqu’à la fin de la rencontre contre tous ses adversaires.

Un jeu trop stéréotypé

Le PSG est facile à lire pour ses adversaires. Le club de la capitale varie très rarement le jeu. Pratiquement toutes les attaques des Rouge & Bleu passent par le côté gauche et Nuno Mendes. Certes, le Portugais arrive à faire des différences mais cela met de côté une autre arme, le côté droit. Très souvent, le latéral droit ou piston droit (Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, Timothée Pembélé) fait l’effort de déborder, est souvent démarqué mais n’est pas servi. Il y a aussi le fait que les joueurs veulent pratiquement systématiquement jouer avec Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar quand il est là. Afin de surprendre l’adversaire et se montrer plus dangereux, les joueurs parisiens devraient varier leur attaque.

Messi et Mbappé toujours imprévisibles

Hier soir, sur la pelouse de Brest, Lionel Messi et Kylian Mbappé n’ont pas réalisé un bon match. Les deux joueurs du PSG ont longtemps buté sur la défense brestoise, même s’ils ont eu plusieurs belles occasions. Ce ne sont très clairement pas leurs meilleures performances sous le maillot Rouge & Bleu. Mais comme toujours avec eux, une seule action peut sauver leur match. Ça a encore été le cas sur la pelouse de Francis Le Blé. Dans les arrêts de jeu de la rencontre, l’Argentin (35 ans) a parfaitement lancé en profondeur le Français (24 ans). Ce dernier s’est présenté seul face à Bizot, l’a dribblé pour ensuite marquer. Son 19e but de la saison en Ligue 1 et une nouvelle passe décisive pour la Pulga envers le numéro 7 parisien. Depuis son arrivée à Paris à l’été 2021, Messi a délivré sa 18e passe décisive à Mbappé. Il le troisième passeur préféré de l’international français derrière Neymar (26) et Angel Di Maria (24). En 48 matches de Ligue 1, Messi a délivré 27 passes décisives, dont 16 pour le seul Mbappé.

Encore un but dans les arrêts de jeu

La saison dernière, le PSG s’était fait une spécialité de marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu d’une rencontre. On se rappelle du match contre Metz et du but du pied gauche d’Achraf Hakimi, ou bien encore des buts de Kylian Mbappé au Parc des Princes contre Rennes et le Real Madrid. Cette saison ne déroge pas à la règle. Contre Strasbourg avec un penalty de Kylian Mbappé à la 96e (28 décembre, 16e journée de Ligue 1), celui de Warren Zaïre-Emery pour sceller la victoire sur la pelouse de Montpellier (1-3, 92e, 1er février, 21e journée de L1), ou bien encore récemment contre Lille et le magnifique coup franc de Lionel Messi (95e), Nantes et Mbappé qui scelle la victoire ou encore hier soir. Des buts en toute fin de match qui prouve que l’équipe n’abandonne jamais et a une force de caractère. Mais même si ces buts procurent une joie immense chez les supporters, un très grand nombre préfèrerait que le match soit déjà plié à l’approche de la fin du match