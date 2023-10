De retour des Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud, Kang-In Lee devrait débuter la rencontre face au RC Strasbourg ce jour. Une prestation attendue avec impatience par Éric Rabesandratana.

Comme souvent depuis son intronisation, Luis Enrique pourrait nous réserver des surprises quant à la composition alignée ce samedi à l’occasion de la réception de Strasbourg (17h00). Car oui, en l’absence de Warren Zaïre-Emery, le technicien ibère va devoir faire un choix pour son entrejeu. Et la presse annonce une possible titularisation de Kang-In Lee aux côtés de Manuel Ugarte et de Vitinha. Si cela venait à se confirmer, on pourrait enfin revoir le milieu de poche coréen sous la tunique rouge et bleu, lui qui a remporté les Jeux Asiatiques avec ses partenaires. Éric Rabesandratana, ancien défenseur et capitaine parisien, a, en tout cas, hâte de voir ce que celui-ci va nous proposer dans les semaines à venir.

À voir aussi : le groupe parisien retenu par Luis Enrique face au RCSA

🔴🗣️ Lee Kang-in sur son état physique : "Je suis prêt ! Mais je ne sais pas si je vais jouer. Si je joue, je vais essayer d’aider l’équipe autant que possible !" ✊🇰🇷#PSGRCSA pic.twitter.com/7svNecnOb6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 21, 2023

Une place à prendre pour Kang-In Lee ?

« Luis Enrique a insisté sur la motivation. Forcément, on le sait, un match de sélection et un match de Ligue des Champions, c’est plus motivant qu’un match face à Strasbourg. Avec tout le respect qu’on a pour Strasbourg, bien sûr, a exposé le consultant sur les ondes de France Bleu Paris. Il peut y avoir un relâchement inconscient. C’est déjà arrivé. (…) C’est la concentration qui doit compenser cette motivation. (…) Kang-In Lee ? IL est revenu en forme. Tout le monde à l’air d’être content au club. Il va falloir qu’il s’impose. ON l’attend et on a envie de le voir briller. Son avantage, c’est qu’il est modulable. Il est très polyvalent. Il a la chance que Luis Enrique n’ait pas encore trouvé l’équilibre au milieu de terrain. Kang-In Lee a une vraie carte à jouer. »