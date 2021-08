La planète foot, les supporters du PSG sont chamboulés depuis jeudi. Alors que Lionel Messi s’apprête à tenir une conférence de presse d’adieu dimanche midi au Camp Nou, la pression monte autour du dossier traité à la Factory, au Qatar, à Barcelone et à Nice… Via Julien Laurens, ESPN donne un lot d’informations nouvelles sur la prochaine venue de la Pulga à Paris. Un accord est proche avec Lionel Messi sur trois années de contrat. Des sources ont fait savoir au média sportif que c’était le PSG qui avait contacté Messi jeudi après l’annonce inattendue du Barça qu’il ne signerait pas de nouveau contrat. Leonardo et Nasser al-Khelaïfi sont fortement impliqués dans les discussions avec Messi, suivies en direct par l’Emir du Qatar lui-même. Le PSG travaillait sur une offre pour Lionel Messi depuis des mois, au cas où un accord pourrait arriver. Et l’opportunité est là depuis 48 heures. “Samedi, des sources ont déclaré à ESPN que les avocats de Messi étaient arrivés à Nice, pour discuter du transfert et finaliser les détails. Le père de Messi, Jorge, arrivera plus tard samedi ou dimanche”, rapporte Julien Laurens. Ces mêmes sources lui ont expliqué que pendant ses vacances à Ibiza, Neymar l’avait poussé à le rejoindre à Paris et que Lionel Messi avait également eu des conversations avec Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marco Verratti à ce sujet.

Enfin, “l’accord, selon des sources, pourrait avoir un impact sur l’avenir” de Kylian Mbappé (sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG) et celui de Paul Pogba (sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United), explique le journaliste français. Car ces sources lui ont fait savoir que la probabilité que Kylian Mbappé prolonge à long terme avec le club grimpait avec ce coup de tonnerre. En revanche, plus de Paul Pogba pour le PSG cet été… Peut-être en 2022 s’il arrive au terme de son contrat à United. Mais désormais, un transfert est écarté.