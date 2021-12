Le PSG rencontre ce mercredi soir l’OGC Nice dans le cadre de la 16e journée de la Ligue 1. Les Rouge & Bleu, qui affrontent le 3e du championnat, ont l’occasion de s’envoler en tête du classement et prendre 17 points d’avance sur son adversaire du soir en cas de succès. Mauricio Pochettino pourra compter ce soir sur Kylian Mbappé, qui est sorti frustré de la cérémonie du Ballon d’Or en n’étant « que » 9e de ce palmarès. Pourtant pour Samuel Etoo, l’international français sera le prochain boss du football mondial.

« Mbappé ? Il arrive au bon moment. Messi et Cristiano, les dieux du football, sont au crépuscule de leur carrière à cause de l’âge, et Mbappé arrive. Je m’attends à ce qu’il soit le plus grand durant les 10 à 15 prochaines années. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres !«