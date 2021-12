La victoire du PSG sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (3-1) dimanche dernier a également été marquée par la première apparition de Sergio Ramos avec le maillot des Rouge & Bleu. Victime de nombreux pépins physiques aux mollets depuis son arrivée en juillet dernier, l’Espagnol a livré une prestation solide pendant 90 minutes. Et avec ce retour, la place de titulaire de Presnel Kimpembe va se fragiliser, si Mauricio Pochettino conserve sa défense à quatre. Dans Le Parisien, l’ancien du PSG – Éric Rabésandratana – est revenu sur les différences entre les deux défenseurs centraux.

« Dans l’agressivité, ils se donnent tous les deux et le duel va souvent pencher de leur côté. Mais Kimpembe doit encore progresser dans le timing de ses interventions alors que Ramos maîtrise son sujet et dégage plus de sérénité. Il a joué des années au Real Madrid, un très grand d’Europe qui avait un niveau bien supérieur à Paris avant. Il n’y a qu’à voir la sérénité qu’il dégage. Comme par hasard avec lui, tes milieux récupèrent mieux les ballons (…) Même s’il le fait beaucoup mieux maintenant, Presnel a besoin de trois ou quatre touches de balle dans la relance, quand Ramos en fait une ou deux. J’ai vu que sur les 101 passes qu’il a tentées, Ramos en a réussi 95 à Saint-Etienne. Ça te donne la note. Le défenseur est le premier attaquant, la relance est super importante et Ramos le fait très bien. »