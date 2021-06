[Euro] Dans un match fou, l’Espagne s’impose face à la Croatie (5-3), Sarabia buteur

Comme escompté l’attaquant du PSG Pablo Sarabia avait bien débuté le huitième de finale de l’Euro 2020 opposant à partir de 18 heures l’Espagne à la Croatie à Copenhague. Le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, avait effectué deux changements dans son onze de départ : Gaya était préféré à Jordi Alba et Ferran Torres à Gerard Moreno. La Roja qui avait bien fini la phase de groupes avec un 5-0 contre la Slovaquie voulait se débarrasser du dernier finaliste de la Coupe du monde. Le vainqueur de cette rencontre affrontera la France ou la Suisse dans le premier quart de finale à Saint-Pétersbourg le 2 juillet.

Dominés, les Croates ont ouvert le score en profitant de l’énorme erreur d’Unai Simón suite à une passe en retrait de Pedri (1-0, 20e). Mais la Roja a pu compter sur Pablo Sarabia pour égaliser juste avant la pause (1-1, 40e). Dominateurs, les Espagnols n’ont pas su concrétiser leur supériorité dans le jeu dans ce premier acte. En seconde période, César Azpilicueta a logiquement marqué le deuxième but de sa sélection d’une tête (2-1, 57e). Le joueur de Chelsea a par la même occasion marqué son premier but avec l’Espagne. Vingt minutes plus tard, Ferran Torres a donné une avance confortable aux champions d’Europe 2012 (3-1, 77e). Cependant, l’entrant Mislav Orsic a redonné espoir à la Croatie à la 85e minute (2-3). Puis au bout du temps additionnel, Mario Pasalic a arraché les prolongations pour les vice-champions du Monde 2018 (3-3, 90e+2) sur une passe d’Orsic. En prolongations, Alvaro Morata a redonné l’avantage à son équipe d’une belle reprise de volée (4-3, 100e) puis Mikel Oyarzabal a marqué le cinquième but de la Roja trois minutes plus tard (5-3, 103e). Dans ce match fou, l’Espagne est venue à bout de la Croatie (5-3) et affrontera le vainqueur du match entre la France et la Suisse.

Feuille de match du Croatie-Espagne

Lundi 28 juin à 18 heures (beIN Sports 1) – Huitième de finale du Championnat d’Europe au Parken Stadium de Copenhague (Danemark) – Arbitre : Cüneyt Çakır – Arbitre assistant vidéo (VAR) : Bastian Dankert (Allemagne)