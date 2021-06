Maurice : “Je pense que Camavinga ne souhaitera pas partir libre de Rennes”

En fin de contrat avec le Stade Rennais en juin 2022, l’avenir d’Eduardo Camavinga sera l’un des dossiers de ce mercato estival. L’international français verrait d’un bon oeil une arrivée au PSG afin de poursuivre sa progression. De son côté, le club de la capitale aurait également un intérêt pour le milieu de 18 ans. Outre le vice-champion de France, Manchester United surveillerait aussi la situation du natif de Miconge. Présent sur le plateau de TV Rennes, le directeur technique du SRFC – Florian Maurice – a évoqué la situation du jeune joueur. S’il confirme l’intérêt de grands clubs pour Eduardo Camavinga, il discute toujours pour une possible prolongation.

“Pour l’instant, on n’a pas d’accord que ce soit d’un côté ou d’un autre. Pour l’instant, Eduardo est là. Il y a des discussions qui existent entre les clubs et avec le joueur également. Maintenant, on n’a toujours pas trouvé la solution le concernant. Un échec de ne pas le prolonger ? On y travaille depuis un long moment sur cette prolongation. Maintenant, on n’a pas d’accord à ce niveau-là. Sur un joueur avec qui il reste un an de contrat, soit on trouvera une solution pour le prolonger et là ça nous laisse un peu de temps, soit demain il y a un club qui s’intéresse à Eduardo et on réfléchira par rapport à la proposition qu’on aura. On n’est pas non plus dans l’obligation de vendre le joueur. Il lui reste un an de contrat”, a commenté Florian Maurice sur TV Rennes. “Un départ qui paraît inéluctable ? Franchement, c’est difficile de répondre oui parce qu’aujourd’hui il n’y a aucune proposition qui est arrivée sur le bureau du président (Nicolas Holveck). On continue les discussions et on espère aboutir à quelque chose. Le mercato se termine le 31 août. Une proposition du PSG, de Manchester United ou du Real Madrid ? Non. Il y a certainement des clubs qui veulent Eduardo, mais il a un prix également et il faudra aussi qu’il y ait un accord à ce niveau-là. Le montant d’un transfert est lié à la performance du joueur et aux finances des clubs qui veulent le joueur. (…) Moi, je n’ai jamais parlé de 100M€ mais c’est un joueur qui a été international au mois de septembre et qui a peut-être eu une saison un peu plus délicate. Mais moi, je garde confiance en la qualité d’Eduardo.”

Florian Maurice a également déclaré qu’il aura une discussion avec le joueur lors de la reprise de l’entraînement du Stade Rennais ce mardi. “Déjà, il sera à la reprise demain. On aura des discussions avec lui demain pour savoir son envie et sa détermination. Je suis calme car on a une situation où il y a un joueur qui est encore au Stade Rennais. Il semblerait que des clubs importants soient sur le joueur. Maintenant, on attend de voir. Je pense qu’Eduardo ne souhaitera pas partir libre de Rennes. Donc soit on trouvera un accord cet été avec un club, soit on trouvera une solution pour prolonger.”