[Euro] La France s’incline face à la Suisse (3-3, 4 t.a.b 5), Mbappé a manqué son pénalty

Ce lundi soir, la France et la Suisse s’affrontaient à la National Arena de Bucarest, à l’occasion des 8es de finale de l’Euro. Et face aux soucis physiques de ses latéraux Lucas Digne et Lucas Hernandez, Didier Deschamps avait décidé d’innover au coup d’envoi. Ainsi, son équipe se présentait en 3-4-1-2 avec les présences d’Adrien Rabiot et Benjamin Pavard en piston. Titulaire indiscutable chez les Bleus, Presnel Kimpembe était associé à Raphaël Varane et Clément Lenglet dans la défense à trois. Paul Pogba et N’Golo Kanté formaient le duo du milieu de terrain. Enfin, Karim Benzema et Kylian Mbappé étaient soutenus par Antoine Griezmman. En face, la Suisse se présentait avec son trio offensif Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Haris Seferović.

Après un début de match assez équilibré, la Suisse a ouvert le score. Haris Seferović a remporté son duel aérien face à Clément Lenglet et a trompé Hugo Lloris d’une tête (0-1, 15e). Après une mauvaise entame de match, les Bleus ont tenté de se projeter mais le centre d’Adrien Rabiot vers Karim Benzema a été dévié du bout des doigts par Yann Sommer (23e). Sur un coup franc concédé par Raphaël Varane, Breel Embolo a frôle le ballon de la tête devant le but français (31e). Décevante dans ce premier acte, l’Equipe de France était menée à la pause face aux Suisses (0-1).

Dès le début de la seconde période, Breel Embolo a créé une grosse frayeur dans la surface française mais sans réussite (49e). Quelques minutes plus tard, Hugo Lloris a arrêté le pénalty de Ricardo Rodríguez consécutive à une faute très évitable de Benjamin Pavard (55e). Réveillée par cette frayeur, l’Equipe de France a remis la tête à l’endroit mais la tentative de Kylian Mbappé n’était pas cadrée. Finalement, les Bleus ont réussi à égaliser par Karim Benzema suite à une passe de l’attaquant parisien (1-1, 57e). Dans une période folle, l’attaquant madrilène a inscrit un doublé (2-1, 59e). Les Bleus ont ensuite marqué un troisième but grâce à une magnifique frappe en pleine lucarne de Paul Pogba (3-1, 75e). Quelques minutes plus tard, Kingsley Coman a trouvé les gants de Yann Sommer (77e). À dix minutes de la fin du match, Haris Seferović a inscrit un doublé et a redonné espoir à sa sélection (3-2, 81e). Par la suite, la Nati s’est vue refuser un but pour une positon de hors-jeu de Mario Gavranović. Finalement, l’attaquant suisse est parvenue à égaliser pour son équipe avant le temps additionnel (3-3, 90e). Dans une fin de match haletante, Kingsley Coman a touché la transversale (90e+4) avant les prolongations entre les deux sélections.

En prolongations, Benjamin Pavard avait une belle opportunité de redonner l’avantage aux champions du Monde 2018, mais Yann Sommer s’est interposé d’une belle claquette (95e). Sur une passe de Kingsley Coman, Kylian Mbappé n’a pas cadré sa frappe (109e). L’attaquant du PSG a manqué une nouvelle belle situation une minute plus tard (110e). À une minute de la fin des prolongations, la tête d’Olivier Giroud a été captée par Yannn Sommer (199e). Les deux équipes se sont départagées lors de la séance de tirs au but. Alors que les Suisses et Français (dont Presnel Kimpembe) avaient réussi leur pénalty, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a manqué le sien et a envoyé la Suisse en quarts de finale de l’Euro (3-3, 4 t.a.b 5). La Nati affrontera l’Espagne le 2 juillet prochain.