[Euro] France / Suisse (0-1)

Ce lundi soir (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1), la France et la Suisse s’affrontent à la National Arena de Bucarest, à l’occasion des 8es de finale de l’Euro. Et face aux soucis physiques de ses latéraux Lucas Digne et Lucas Hernandez, Didier Deschamps a décidé d’innover. Ainsi, son équipe se présente en 3-4-1-2 avec les présences d’Adrien Rabiot et Benjamin Pavard en piston. Titulaire indiscutable en Bleus, Presnel Kimpembe est associé à Raphaël Varane et Clément Lenglet dans la défense à trois. Paul Pogba et N’Golo Kanté forment le duo du milieu de terrain. Enfin, Karim Benzema et Kylian Mbappé sont soutenus par Antoine Griezmman. En face, la Suisse se présente avec son trio offensif Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Haris Seferović.

Après un début de match assez équilibré, la Suisse a ouvert le score. Haris Seferović a remporté son duel aérien face à Clément Lenglet et a trompé Hugo Lloris d’une tête (0-1, 15e). Après une mauvaise entame de match, les Bleus ont tenté de se projeter vers l’avant mais le centre d’Adrien Rabiot vers Karim Benzema a été dévié du bout des doigts par Yann Sommer (23e). Sur un coup franc concédé par Raphaël Varane, Breel Embolo a frôle le ballon de la tête devant le but français (31e).