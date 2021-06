Pirès : “Mbappé sait qu’il est attendu au tournant”

Ce soir à 21 heures (TF1 et beIN SPORTS 1), la France affrontera la Suisse à l’occasion des 8es de finale de l’Euro. Outre la qualification, la performance de Kylian Mbappé est attendue par de nombreux observateurs. À l’origine de nombreuses occasions des Bleus, l’attaquant du PSG n’a pas encore ouvert son compteur but dans la compétition. Mais pour Robert Pirès, Kylian Mbappé est capable de faire la différence dans ce type de matches. Cependant l’international français devra également varier son jeu, selon le champion du Monde 1998.

“Je ne veux pas mettre de pression mais un joueur comme Kylian Mbappé sait qu’il est attendu au tournant. Il est grand et même son entourage et Didier Deschamps ont dû lui dire. Encore une fois, il y a tellement d’exigence autour de Kylian qu’il y a une forme de pression qui s’est enroulée autour de lui. Aujourd’hui, il est capable de faire la différence dans un huitième de finale à élimination directe. À lui de jouer maintenant”, a commenté Robert Pirès sur les ondes de RTL. “Une surveillance particulière de la part des adversaires ? Bien sûr que oui, mais c’est normal et logique. Maintenant, tout est visionné et on connaît par coeur Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. On connaît les points forts et points faibles. Même les Suisses savent que lorsque Mbappé aura le ballon, il ne faudra pas lui laisser le temps de respirer et ne pas laisser des espaces. Ils vont certainement venir à deux ou à trois sur lui. Après, ce sera aussi à lui de faire jouer son intelligence et de changer un peu sa manière de jouer. Le connaissant, je ne suis pas très inquiet. À lui de nous montrer qu’il est un grand joueur.”

XI probable de la France (3-4-3) : Lloris – Varane, Lenglet, Kimpembe – Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann, Mbappe, Benzema.