Les huitièmes de finale de l’Euro 2020 débutaient ce samedi après-midi avec la rencontre entre le Pays de Galles et le Danemark. Les Danois, qui ont vécu un drame avec le malaise cardiaque de Christian Eriksen, ont réussi l’exploit de se qualifier après deux défaites lors de ses deux premiers matches de la compétition. Les Gallois ont eux terminé deuxième du groupe A avec un nul, une victoire et une défaite. C’est le Pays de Galles qui domine le début de match, se procurant plusieurs occasions sans pour autant se montrer dangereux. Le Danemark va ensuite revenir dans le match et ouvrir le score par l’intermédiaire de Kasper Dolberg (0-1, 27e). Le Niçois qui va s’offrir un doublé juste après le retour des vestiaires (0-2, 48e). Les Danois qui vont assurer leur qualification en toute fin de match grâce à des buts de Maehle (88e) et Braithwaite (95e). Le Pays de Galles qui a même terminé le match à 10 après l’expulsion de Wilson (90e). Avec ce large succès, le Danemark se qualifie pour les quarts de finale de l’Euro et affrontera le vainqueur du match entre les Pays-Bas et la République Tchèque (demain, 18 heures).