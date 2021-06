[Euro] Le Danemark et la France en 8es de finale, la Belgique s’impose face à la Russie (2-0)

Après les victoires des Pays-Bas face à la Macédoine du Nord (3-0) et de l’Autriche contre l’Ukraine (1-0), deux autres matches étaient au programme ce lundi soir. La Finlande affrontait la Belgique et la Russie défiait le Danemark, à l’occasion de la 3ème journée du groupe B. À l’exception des Diables rouges déjà qualifiés, les trois autres sélections avaient encore la possibilité d’accéder aux 8es de finale de la compétition. Pour cette rencontre face aux Finlandais, les Belges pouvaient compter sur Kevin De Bruyne, Eden Hazard (capitaine) et Romelu Lukaku.

Dominatrice, la Belgique pensait ouvrir le score grâce à Romelu Lukaku, mais l’attaquant de l’Inter était hors-jeu de quelques millimètres (67e). Finalement, les Diables rouges ont logiquement mené à la marque grâce à un contre-son-camp du portier finlandais, Lukáš Hrádecký (1-0, 74e). Romelu Lukaku a marqué le second but belge (2-0, 81e). Les Belges s’imposent (2-0) et réalisent un sans-faute dans cette phase de poules (3 victoires). De son côté, la Finlande termine 3e du groupe.

XI Finlande : Hrádecký – Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen (Alho, 70e) – Lod (Forss, 90e+1), Sparv (Schüller, 59e), Kamara – Pohjanpalo (Kauko, 70e), Pukki (Jensen, 90e+1)

: Hrádecký – Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen (Alho, 70e) – Lod (Forss, 90e+1), Sparv (Schüller, 59e), Kamara – Pohjanpalo (Kauko, 70e), Pukki (Jensen, 90e+1) XI Belgique : Courtois – Denayer, Vermaelen, Boyata – Chadli, Witsel, De Bruyne (Vanaken, 90e+1), Trossard (Meunier, 75e) – Doku (Batshuayi, 76e), Lukaku (Benteke 84e), Hazard.

Avec aucun point au compteur, le Danemark avait encore une chance de viser une qualification. Pour cela, les Danois devaient avant tout venir à bout de la Russie, en ballottage favorable avant cette 3ème journée. Chez les Russes, Aleksandr Golovin était titulaire. Auteurs d’une belle performance collective, les Danois se sont logiquement imposés face à la Russie. Mikkel Damsgaard (38e) et Yussuf Poulsen (59e) avaient marqué avant l’heure de jeu, mais Artem Dzyuba avait redonné espoir à sa sélection (1-2, 70e). Cependant, Andreas Christensen (79e) et Joakim Maehle (82e) ont donné un plus large succès au Danemark. Avec cette victoire 4-1, les Danois se qualifient pour les huitièmes de finale grâce à une meilleure différence de buts que la Finlande et la Russie. De plus, avant même son match face au Portugal ce mercredi, l’Equipe de France se qualifie pour les 8es de finale de l’Euro à la faveur des résultats des autres groupe.