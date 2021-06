L’Italie, l’une des nations favorites à la victoire finale de l’Euro 2020, affronte ce samedi soir (21 heures, M6 et beIN SPORTS 1) l’Autriche en huitième de finale, à Wembley. Pour cette rencontre, Roberto Mancini a décidé de titulariser Marco Verratti dans son milieu de terrain. Titulaire pour la première fois contre le Pays de Galles, le numéro 6 parisien avait réalisé une très belle performance, avec en prime une passe décisive. Touché au mollet lors du match d’ouverture contre la Turquie, Alessandro Florenzi n’est toujours pas remis et ne participera donc pas à cette rencontre. Gianluigi Donnarumma débute dans le but de la Nazionale. En face, le sélectionneur autrichien – Franco Foda – pourra compter sur David Alaba et Marcel Sabitzer.

XI Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci (c), Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Berardi, Immobile, Insigne Banc : Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni, Tolói

: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci (c), Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, – Berardi, Immobile, Insigne XI Autriche : Bachmann – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba (c) – Laimer, Schlager, Grillitsch, Sabitzer, Baumgartner – Arnautovic. Banc : Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Ilsanker, Gregoritsch, Baumgartlinger, Lienhart, Trimmel, Schaub, Schöpf, Kalajdzic

: Bachmann – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba (c) – Laimer, Schlager, Grillitsch, Sabitzer, Baumgartner – Arnautovic.