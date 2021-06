[Euro] Portugal / Allemagne avec Danilo Pereira titulaire

Après le match nul frustrant entre la Hongrie et la France (1-1), l’autre rencontre de la 2ème journée du groupe F oppose le Portugal à l’Allemagne (18h sur M6 et beIN SPORTS 1), à l’Allianz Arena de Munich. Pour cette rencontre, le sélectionneur portugais, Fernando Santos, a composé son équipe en 4-2-3-1 avec la présence du milieu du PSG, Danilo Pereira. Il est associé à William Carvalho. En attaque, Cristiano Ronaldo est soutenu par Bernardo Silva, Bruno Fernandez et Diogo Jota. En face, l’Allemagne se présente en 3-4-3, avec le même onze que lors de la défaite face aux Bleus mardi dernier (0-1). Thomas Müller, Serge Gnabry et Kai Havertz sont associés en attaque.

XI Portugal : Patricio – Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro – Danilo, Carvalho – Silva, Fernandes, Jota – Ronaldo.

XI Allemagne : Neuer – Rudiger, Hummels, Ginter – Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens – Havertz, Gnabry, Müller.