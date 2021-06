[Euro] Espagne / Pologne avec Sarabia remplaçant

Après la victoire de la Suède face à la Slovaquie (1-0) vendredi, le dernier match de la 2ème journée du groupe E oppose l’Espagne à la Pologne (21h sur beIN SPORTS), à la Cartuja Stadium de Séville. Auteur d’un match décevants face aux Suédois (0-0) en début de semaine, les Espagnols voudront s’imposer afin de ne pas être distancés. Comme lors du dernier match, le Parisien, Pablo Sarabia, débute sur le banc. Le sélectionneur de la Roja – Luis Enrique – a composé son équipe en 4-3-3. Unai Simón débute dans le but et sera protégé par la défense Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Torres et Jordi Alba. Au milieu, Pedri, Rodri et Koke sont alignés. Enfin, l’attaque est composée de Gérard Moreno, Alvaro Morata et Dani Olmo. En face, la Pologne peut compter sur son buteur prolifique, Robert Lewandowski. L’ancien Parisien, Grzegorz Krychowiak, est absent suite à son expulsion face à la Slovaquie.

XI Espagne (4-3-3) : Simón – Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba – Koke, Rodri, Pedri – Gerard Moreno, Morata, Olmo

XI Pologne (3-4-3) : Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek – Jóźwiak, Moder, Klich, Puchacz – Swiderski, Lewandowski (c) Zieliński