Evoqué au PSG, Elye Wahi se dirigerait vers Chelsea

Outre les joueurs confirmés, le PSG s’intéresse aussi à des jeunes prometteurs. Ce serait le cas d’Elye Wahi. Mais le Montpelliérain pourrait se diriger vers Chelsea.

Le PSG compte renforcer son secteur offensif lors du mercato estival avec un attaquant de pointe et un ailier. Dans cette optique, il pisterait Harry Kane, Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos ou bien encore Bernardo Silva. Mais il a aussi été associé à Elye Wahi. Le jeune attaquant du MHSC (20 ans) a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 19 buts et 6 passes décisives en 33 matches de Ligue 1. Des performances qui ont attisé les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Selon les informations de l’Equipe, une réunion s’est tenue lundi à Paris en présence du joueur pour évoquer les différentes possibilités qui s’offrent à lui.

Le PSG s’est renseigné sur sa situation récemment

Il serait toujours dans le viseur de l’Eintracht Francfort. Mais financièrement, l’opération s’avère compliquée pour le club allemand. Le quotidien sportif explique que la piste menant à Chelsea s’est précisée. Wahi s’est même déjà mis d’accord avec le club londonien. Il serait grandement intéressé par la découverte de la Premier League. Mais s’il signe chez les Blues, il pourrait être prêté cette saison à Strasbourg, qui a récemment racheté par le consortium américain BlueCo, qui détient aussi Chelsea. Elye Wahi ne serait pas contre rester en Ligue 1, seulement s’il est assuré d’avoir un temps de jeu conséquent. « Ce que le PSG, qui s’est renseigné à son sujet il y a quelques jours par l’intermédiaire d’Antero Henrique, sans se manifester depuis, n’est pas en mesure de lui garantir. » L’Atlético de Madrid et Crystal Palace seraient aussi intéressés par l’international espoirs français.