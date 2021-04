Mauricio Pochettino avait surpris son monde en titularisant Julian Draxler ce soir contre le Bayern Munich en quarts de finale Ligue des Champions. Même si son équipe a été dominée, elle a été réaliste sur le peu d’occasion qu’elle a eue pour l’emporter sur la pelouse de l’Allianz Arena (2-3). Au micro de RMC Sport 1, l’entraîneur parisien a salué la performance de ses joueurs.

Le match

Pochettino : “Je suis content du résultat, de l’attitude de l’équipe qui s’est retrouvée dans des situations difficiles contre la meilleure équipe d’Europe. Il faut féliciter les joueurs pour leur sens du sacrifice, on cherche à répéter ce genre de performances.“

Son plan

Pochettino : “Quand on gagne, c’est toujours plus facile d’expliquer ses décisions, tout le monde pense que vous avez fait les bons choix. Mais le mérite revient aux joueurs, ce sont eux les acteurs principaux, c’est leur qualité qu’il faut mettre en avant. Il y a eu beaucoup de sacrifices ce soir. Mais il nous reste encore un match, 90 minutes à jouer, le résultat aller est favorable mais le retour sera difficile on le sait.“

Marquinhos

Pochettino : “Il a senti une douleur aux adducteurs, on espère que ce n’est pas grave et qu’il sera rapidement disponible.”

Le match retour

Pochettino : “C’est un résultat totalement différent de l’aller contre le Barça, l’avantage est là le plus petit possible. On espère que notre performance au retour sera meilleure que contre Barcelone, c’est notre envie. Mais il y a toujours une montagne d’éléments à prendre en compte pour obtenir un résultat.“