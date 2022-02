Le PSG est à 12 jours d’affronter le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Après un succès convaincant au match aller et un but libérateur de Kylian Mbappé dans les ultimes secondes de la partie (1-0), les Parisiens voudront se qualifier pour atteindre les quarts de finale de la compétition pour la troisième année consécutive. Présent au centre d’entraînement Ooredoo ce vendredi matin, Rio Ferdinand a répondu à une de nos questions et estime que le PSG est favori contre les Madrilènes.

« Je pense qu’ils sont favoris ! J’observais l’équipe et l’effectif est fou ! Avec le talent et la profondeur qu’ils ont, c’est vraiment bon ! Je pense qu’ils sont les favoris contre le Real Madrid. Ça va être un match difficile. Ils ont montré le dernier match, s’ils jouent comme ça avec de l’intensité, du pressing, vite récupérer la balle, pour les trois superstars en attaque et d’avoir une opportunité de marquer… Alors ils gagneront ! »