Anciens PSG – Fin de l’aventure Inter Miami pour Matuidi

Blaise Matuidi a joué pendant six ans au PSG (2011-2017, 295 matches, 33 buts). Infatigable sur le terrain, il donnait toujours tout et mouillait le maillot à chaque qu’il jouait. Pas le joueur le plus flamboyant, il était quand même l’un des chouchous des supporters Rouge & Bleu. Après ses belles années parisiennes, il avait rejoint la Juventus Turin. Pendant trois ans, il est un titulaire indiscutable et participe à 133 matches.

En fin de contrat, il décide de prendre la direction de la MLS et de l’Inter Miami, club de son ancien coéquipier au PSG David Beckham. Après deux saisons pleines dans le championnat américain – sans jouer les play-offs (47 matches, 2 buts), il va quitter Miami comme l’a indiqué son désormais ex-entraîneur, Phil Neville. « Je n’ai que des choses incroyables à dire sur Blaise. C’est un des joueurs du vestiaire sur qui je me suis beaucoup appuyé, mais nous avons dû prendre une décision très difficile pour reconstruire l’équipe et il en faisait partie. Il ne sera pas sur notre liste cette année. Je lui souhaite bonne chance. » Encore sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2022, Matuidi a résilié ce dernier et est donc libre de s’engager où il veut.