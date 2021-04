FA Cup – Manchester éliminé, inquiétude pour De Bruyne

Futur adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions (28 avril, 4 mai), Manchester City jouait ce samedi soir sa demi-finale de FA Cup contre le Chelsea de Thomas Tuchel et Thiago Silva. Pour cette rencontre, Pep Guardiola a aligné une composition mixte avec des joueurs qui joue moins comme Aymeric Laporte, Benjamin Mendy ou Steffen (gardien). Les deux équipes n’ont pas offert un beau spectacle en première mi-temps, se procurant très peu d’occasions franches. C’est même Chelsea qui a cru offrir l’avantage par son équipe mais le but de Ziyech a été annulé pour hors-jeu. La deuxième mi-temps débute mal pour Manchester City qui voit son équipe perdre son maître à jouer – Kevin De Bruyne – touché à la cheville. Les Mancuniens ont certainement pris un coup sur la tête puisqu’ils vont encaisser l’ouverture du score. Après une mauvaise sortie de Zack Steffe Werner est lancé en profondeur dans le dos de la défense mancunienne. Il décale Ziyech dans la surface qui devance Mendy pour marquer dans le but vide (1-0, 55e). Manchester City va conserver la possession du ballon sans pour autant se montrer dangereux. Les Cityzens n’arriveront pas à marquer et s’inclinent donc contre Chelsea (1-0). Ils sont éliminés de la Coupe d’Angleterre et s’inquiètent dorénavant pour De Bruyne à quinze jours de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG au Parc des Princes (28 avril).

Le XI de Manchester City : Steffen – Cancelo, Dias, Laporte, Mendy – Torres ( Gündogan, 64e), Rodri, Fernandinho, Sterling – De Bruyne (Foden, 48e) – Jesus