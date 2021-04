Séverac : “Neymar et Mbappé vont obliger City à défendre différemment”

Le choc entre le PSG et Manchester City en demi-finales de Ligue des champions est au centre des débats depuis mercredi soir. Une affiche attendue par tous les supporters parisiens et observateurs du football. Pour de nombreux journalistes, le style de jeu de Manchester City devrait correspondre aux qualités des attaquants parisiens. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste du Parisien, Dominique Séverac, a évoqué cette double confrontation face aux Citizens (28 avril et 4 mai).

“Sur le papier, City est une équipe qui a plutôt la caractéristique d’ouvrir le jeu et d’essayer de marquer. Je pense qu’ils vont venir au Parc pour marquer. Qui dit marquer dit laisser des espaces, on sait que le PSG est une équipe clinique. Dès qu’ils ont des espaces avec Neymar à la passe et Mbappé en profondeur, ça peut être terrible. Le PSG a des attaquants extraordinaires, beaucoup plus forts que ceux de Dortmund (adversaire de City en quarts de finale). Je ne vois pas Paris ne pas marquer. Je ne vois pas Paris ne pas faire trembler City, ça va être jouable. Manchester City est évidemment un adversaire énorme mais c’est jouable. On ne peut pas dire que Paris va avoir plus dur à faire que face au Bayern”, a exprimé Dominique Séverac sur le plateau de l’EDS. “Dans leur parcours européen et même en championnat d’Angleterre, ils vont rencontrer pour la première fois des attaquants qu’ils ne rencontrent jamais. En Coupe d’Europe, la menace qu’incarne Neymar et Mbappé va les obliger à défendre différemment. Neymar et Mbappé ensemble, c’est supérieur à l’attaque de Dortmund.”