Deux semaines avant le PSG-Manchester City, le match est déjà lancé. Ainsi, l’ailier Phil Foden (20 ans), buteur à l’aller et au retour contre le Borussia Dortmund (2-1-2-1, 4-2 en cumulé), a interpellé et défié Kylian Mbappé avant les demi-finales de l’UEFA Champions League avec un “Es-tu prêt ?”. Mais est-il l’auteur du message ? Selon le Daily Mail, Phil Foden n’est pas à l’origine de ce tweet et il est “furieux” de l’initiative de son agence de communication. Interrogé sur le choc PSG-City, Pep Guardiola a tenu lui une autre forme de discours. “Nous avons vu hier à quel point ils (le PSG) sont forts, Neymar est un excellent joueur et ils ont éliminé la meilleure équipe du monde”, a déclaré le coach des Citizens. Pour Riyad Mahrez, auteur du premier but mancunien sur penalty à Dortmund, l’affiche continentale sera spéciale. “C’est très bien pour moi. C’est spécial, parce que je suis de Paris. Je suis né à Paris et j’y ai grandi. Je suis content de jouer contre cette équipe”, a déclaré le joueur au micro de BT Sports. Les deux actes se joueront les 27/28 avril et 4/5 mai.