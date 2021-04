Ce soir, le PSG Handball recevait Montpellier dans le choc de la 23e journée de Lidl Starligue entre le premier et le deuxième. Après être entré dans l’histoire en devenant la première équipe à commencer une saison avec 20 victoires contre Istres la semaine dernière, c’était un monument du handball français et le concurrent le plus sérieux des Parisiens ces dernières saisons qui s’avançait à Coubertin. C’est le PSG qui prend l’avantage rapidement dans cette rencontre au sommet (2-1, 3e). Le PSG prend même rapidement trois buts d’avance (4-1, 4e) tout en maîtrisant le match en conservant une avance de trois ou quatre buts face aux Montpelliérains (8-4, 10e). Mais au quart d’heure de jeu, Montpellier va opérer un rapproché (11-10, 17e). Les coéquipiers de Mikkel Hansen ne vont pas paniquer pour rapidement reprendre quatre buts d’avance (15-11, 21e), écart à la mi-temps (19-15). Le PSG va continuer à conserver quatre buts d’avance en début de seconde période (23-19, 39e), une avance qui va même monter jusqu’à plus 6 pour le PSG (26-20, 43e). Le PSG Handball va poursuivre sa domination en restant à plus cinq (31-26, 55e). Dans ce choc pour le titre, le PSG Handball s’est donc imposé (31-28 pour poursuivre sa saison historique et se diriger vers un nouveau titre de champion avant d’affronter ce même adversaire en finale de Coupe de France le 15 mai.