Le PSG continue d’animer le marché des transferts en cette fin août. Après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le board parisien travaillait depuis plusieurs semaines sur l’arrivée de Fabian Ruiz. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Napoli, l’Espagnol devrait s’engager ce mardi avec le Paris Saint-Germain.

Contrat de 5 ans pour Fabian Ruiz

Comme le rapporte le spécialiste mercato, Fabrizio Romano, Fabian Ruiz va débarquer ce mardi dans la capitale française pour s’engager avec le PSG jusqu’en juin 2027, soit pour un contrat de 5 ans. Les derniers détails du transfert auraient été réglés aujourd’hui avec le napoli et le transfert du joueur devrait osciller entre 22 et 23 millions d’euros. Une information confirmée par l’autre spécialiste mercato, Gianluca Di Marzio. Pour le quotidien L’Équipe, l’international espagnol passera sa visite médicale ce mardi à Paris avant de s’engager sous ses nouvelles couleurs. Fabian Ruiz sera le troisième milieu de terrain acheté par le Paris Saint-Germain cet été après Vitinha et Renato Sanches et la 5e recrue de ce mercato.