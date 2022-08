Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain a tout fait pour s’attacher les services de Renato Sanches. Au coude à coude avec l’AC Milan, le PSG a enfin obtenu gain de cause, puisque l’arrivée du milieu de terrain est officielle. Joueur de Christophe Galtier lors du sacre du LOSC en 2021, le natif de Lisbonne arrive pour renforcer le milieu de terrain parisien. Il est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027. Pour PSG TV, le joueur de 24 ans a livré ses premiers mots.

Son sentiment après sa signature

« Je suis très content de mon arrivée ici, à Paris. Ces derniers jours ont été très importants pour moi, et pour ma famille. Je suis sûr d’avoir fait le bon choix en m’engageant avec le club. J’ai choisi le Paris Saint-Germain parce que je pense que c’est le meilleur projet pour moi. Rester en France ? C’était important pour moi, car je connais déjà ce championnat. »

Sa relation avec Christophe Galtier

« Je le connais bien ! C’est un bon coach, qui m’a beaucoup fait évoluer depuis que j’ai rejoint la Ligue 1. Ensemble, nous sommes même parvenus à gagner le championnat avec Lille. On a fait du bon travail ensemble, et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu’avec les membres de son staff. Travailler avec un entraîneur que l’on connaît facilite toujours les choses. La communication est plus simple. »

La présence des Portugais dans le vestiaire

« Pas tant que ça ! Je pense que ma décision aurait été la même. Je pense que c’est le bon choix. Je suis bien sûr heureux de retrouver des compatriotes portugais. Cela peut également faciliter mon intégration. Je connais déjà Nuno Mendes et Danilo Pereira, mais pas encore Vitinha. J’ai échangé avec Nuno avant ma signature, qui m’a dit du bien du Paris Saint-Germain. »

La saison qui approche

« Une bonne saison, et aider le club et tout donner ! Je pense que nous allons faire une bonne saison. »