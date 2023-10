Fabian Ruiz convoqué avec la sélection espagnole

Pourtant rare sur les terrains avec le PSG, Fabian Ruiz est convoqué pour le rassemblement Espagnol de la prochaine trêve internationale.

Avec 110 minutes de jeu depuis la dernière trêve internationale, dont une titularisation contre Clermont et 20 petites minutes de jeu face à Marseille, Fabian Ruiz se fait de plus en plus rare sur les terrains. Malgré ce faible temps de jeu, le milieu de terrain du PSG garde la confiance de Luis de la Fuente. Le joueur de 27 ans est convoqué par le sélectionneur espagnole pour disputer les deux matchs de qualification pour l’Euro 2024. La Roja accueillera l’Écosse le 12 octobre au stade de La Cartuja de Seville, puis s’envolera à Oslo pour se confronter à la Norvège le 15 octobre.