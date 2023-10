Loin de Paris depuis le mercato estival, Julian Draxler explique que la criminalité au cœur de la capitale est une raison majeure de son départ du PSG.

Après six grosses années au Paris Saint-Germain, Julian Draxler s’est envolé vers le Qatar lors du mercato estival. Si son aventure parisienne n’a pas toujours toute rose sur le terrain, l’attaquant explique que la vie en dehors du terrain a, elle aussi, pesée dans la balance pour prendre la porte de sortie. Au micro de SkySport, le joueur se livre sur la vie parisienne et son sentiment d’insécurité face à la criminalité : « Ces dernières années, nous avons eu de nombreux cas d’effraction à Paris. Ce n’est pas agréable en soi, mais dernièrement, il y a eu des cas comme Donnarumma qui a été attaché dans son propre appartement, et sa femme a été obligée d’ouvrir le coffre-fort, et ce genre d’histoires. Juste avant la décision de venir ici au Qatar, ils se sont également présentés à ma porte, et dans leur voiture, ils n’avaient pas de menottes mais des serre-câbles pour nous immobiliser. La criminalité devient un peu incontrôlable à Paris en ce moment, et en tant que père de famille maintenant, je me suis dit, qui sait, c’est peut-être un signe d’en haut pour essayer autre chose. »

