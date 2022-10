Fabian Ruiz dédie la victoire aux supporters

En clôture de la 11e journée, le PSG s’est imposé sur sa pelouse contre Marseille (1-0). Les Parisiens ont réalisé une très belle prestation et auraient pu s’offrir une victoire plus large, eux qui sont tombés sur un très bon Pau Lopez. Au micro de Prime Video, Fabian Ruiz a expliqué qu’il s’attendait à jouer un match difficile lors de ce Classique.

« On savait que ça allait être un match difficile, contre un adversaire contre une équipe très agressive et qui ont des bons joueurs. Mais le plus important c’était de gagner sur notre terrain et pour nos supporters qui encouragent pendant toute la rencontre. Et on veut les remercier pour ça.«