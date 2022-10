Marco Verratti a encore réalisé une bonne performance ce soir lors de la victoire du PSG contre Marseille (1-0). Le milieu de terrain italien s’est réjoui de cette victoire dans lequel son équipe aurait pu marquer plus.

« On savait que cela allait être une bataille. Marseille a un jeu qui est très très agressif. Ils font un très bon championnat. C’était un match difficile parce qu’il arrivait après trois matches nuls. C’était un match qu’il fallait gagner absolument, assure le numéro 6 du PSG pour Prime Video. Je pense que l’on pouvait faire le deuxième but, on a eu quelques occasions. C’était important de le faire parce qu’après on allait souffrir jusqu’au bout. Mais on a résisté tous ensemble, on a réussi à gagner, on est content même si on a bien joué. »

« Content que ma récupération débouche sur un but«

Marco Verratti qui est aussi revenu sur son implication sur le seul but de la rencontre, celui de Neymar. « Je suis content que ma récupération débouche sur un but. Il fallait être agressif face à cette équipe pour récupérer le ballon haut. J’essaye toujours de penser à l’équipe et appliquer les consignes. Et c’est toujours un honneur de jouer avec de grands champions. Chacun son rôle. Est-ce que tout va bien dans le vestiaire ? Oui. Des fois, à Paris, on amplifie les choses. Mais nous, on fait abstraction. On n’a pas le temps de penser à ces choses-là. «