Ligue 1 – Le PSG remporte le Classico face à l’OM (1-0)

C’était le choc de cette 11e journée de Ligue 1 (20h45 sur Prime Video). Leader du championnat, le PSG recevait – au Parc des Princes – son rival, l’Olympique de Marseille, 4e et à trois points des Rouge & Bleu avant le coup d’envoi. L’objectif des Parisiens était de renouer avec la victoire après trois résultats nuls consécutifs.

Pour son premier Classique sur le banc du PSG, Christophe Galtier avait décidé d’innover son schéma de jeu avec la mise en place d’un 4-3-3 suite aux nombreuses absences dans le secteur défensif (Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos). Un changement d’organisation qui profitait à Fabian Ruiz, aligné dans l’entrejeu aux côté de Marco Verratti et Vitinha. De son côté, Lionel Messi faisait son retour dans le onze. L’objectif était clair pour les Rouge & Bleu : renouer avec la victoire et distancer l’un de ses concurrents pour le titre.

Les joueurs du PSG ont réalisé une entame de match impressionnante, mais Lionel Messi a buté à de nombreuses reprises sur un Pau Lopez en feu (3′, 4′). Avec une belle fluidité dans le jeu, les Rouge & Bleu ont poursuivi leur domination mais Achraf Hakimi, idéalement servi par Kylian Mbappé, a buté sur le gardien espagnol (5′). Malgré une possession de balle en faveur de l’OM, les Parisiens ont continué à profiter des espaces en défense pour tenter d’ouvrir le score, mais Kylian Mbappé n’a pas réussi à tromper un Pau Lopez impérial (19e, 27′). Entre-temps, Christophe Galtier a perdu Danilo Pereira sur blessure (24′). Une mauvaise nouvelle alors que Presnel Kimpembe et Sergio Ramos manqueront le prochain match. Par la suite, le PSG a continué à se montrer dangereux mais Lionel Messi n’était pas en réussite. Sur coup franc, La Pulga a fracassé la transversale du portier olympien (35′). Son 14e montant depuis son arrivée dans la capitale. Finalement, en fin de première période, les champions de France ont été justement récompensés. Après une récupération haute de Marco Verratti et Vitinha, Kylian Mbappé sert Neymar Jr dans la surface de réparation. En difficulté lors de ce premier acte, le Brésilien ouvre parfaitement son pied pour tromper Pau Popez (1-0, 45’+2). Un résultat logique pour les Rouge & Bleu à la pause (1-0).

Dans une seconde période moins rythmée, le PSG a laissé la possession du ballon aux Marseillais et Gianluigi Donnarumma a dû s’employer à deux reprises pour empêcher l’égalisation (49′, 52′). Dans un second acte haché par les fautes et les coups de sifflet de l’arbitre, les joueurs de Christophe Galtier ont peu à peu repris le contrôle du match mais ni Marco Verratti (61′) ni Kylian Mbappé (66′) n’ont réussi à tromper Pau Lopez. Avec un Fabian Ruiz qui est monté en puissance au fil de la seconde période, le PSG a contrôlé la fin de match face à des Marseillais innofensifs. Ces derniers ont notamment fini la rencontre à dix après un carton rouge de Samuel Gigot suite à un tacle trop appuyé sur Neymar (72′). Dans une fin de match sans relief, le PSG a remporté ce 103e Classico et a surtout mis fin à sa série de trois matches nuls consécutifs. Avec cette victoire, le PSG consolide sa place de leader et prend six points d’avance sur son adversaire du soir.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG et Neymar. Bon match à tous !

1′ Première excellente sortie de balle du PSG face au pressing adverse. Malheureusement, Neymar se manque dans sa dernière passe

2′ Les Marseillais n’arrivent pas à relancer face à la qualité et le pressing parisien

3′ Première situation pour le PSG. Après une combinaison avec Mbappé et Hakimi, Messi ne met pas assez de puissance pour tromper Pau Lopez

4′ Encore Lionel Messi !!! En difficulté dans la relance, Bailly se fait prendre la balle par Messi. L’Argentin frappe mais Pau Lopez détourne

5′ Nouvelle occasion pour le PSG. Sur un contre rapide, Mbappé trouve Hakimi au second poteau. Le Marocain contrôle mais bute sur Pau Lopez. Sur le corner qui suit, Marquinhos ne cadre pas sa tête.

6′ Quel excellent début de match du PSG

7′ Première frappe de l’OM. Alexis Sanchez tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa tentative s’envole au-dessus de la transversale de Donnarumma

14′ Excellentes récupération et sortie de balle de Vitinha. Le Portugais montre une nouvelle son importance dans le milieu parisien

15′ Première situation chaude pour l’OM. Clauss prend le meilleur sur son côté face à Bernat, mais le centre de l’international français ne trouve pas preneur devant le but de Donnarumma

19′ Contre express mené par Messi et Neymar. En deux contre un, le Brésilien sert Mbappé mais le Français bute sur le gardien de l’OM. Quelle occasion pour le PSG !!!

21′ Au tour de l’OM de partir en contre. Avec un peu de réussite, Harit se retrouve en position de frappe mais sa tentative ne trompe pas Donnarumma

22′ Sur l’action marseillaise, Danilo s’est blessé musculairement à la cuisse droite. Le Portugais va sortir

24′ Blessé, Danilo est remplacé par Mukiele. Marquinhos va passer axial gauche

27′ Nouvelle parade de Lopez sur une frappe déviée de Mbappé !

28′ Dans la foulée, Mbappé et Messi combinent rapidement dans la surface, mais la frappe de la Pulga file dans les gants du gardien marseillais

32′ Coup franc intéressant pour le PSG à l’entrée de la surface après une faute commise sur Messi

35′ Messi tire le coup franc et fracasse la barre transversale. Le PSG proche de l’ouverture du score

41 ‘ Après un coup d’épaule rugueux qui a fait voler Bernat, Bailly demande à sortir et est remplacé par Gigot.

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+2 BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Après une première action gâchée par Hakimi. Verratti et Vitinha récupèrent haut le ballon. Servi par Mbappé dans la surface, Neymar ouvre parfaitement son pied pour tromper Pau Lopez.

Sur la récupération, Verratti s’est fait marcher dessus au niveau du tibia par Harit. L’Italien se relève

45’+5 Grâce à Neymar, le PSG est justement récompensé juste avant la pause (1-0). Avant cela, les Parisiens ont à de nombreuses reprises buté sur Pau Lopez

45′ La seconde période débute

48′ Hakimi récupère haut, percute balle au pied et tente sa chance, mais ce n’est pas cadrée

49′ Les Parisiens laissent les Marseillais progresser dans leur camp. Mbemba monte et se retrouve en position de frappe mais Donnarumma est vigilant. Première frappe cadrée des Marseillais

52′ Donnarumma une nouvelle fois décisif face à Clauss. Les Olympiens se montrent de plus en plus pressants

54′ Donnarumma ressent une douleur à un genou et se fait soigner. Navas se prépare en cas de remplacement

56′ Finalement, l’Italien va pouvoir tenir sa place

58′ Bernat est en grosse difficulté dans son couloir gauche face à Mbemba et Tavares

60′ Le jeu est pas mal haché depuis quelques minutes

61′ Verratti était proche de marque son premier but en Classico, mais l’Italien a buté sur Pau Lopez.

62′ Les Parisiens reprennent peu à peu le contrôle du ballon avec Verratti et Mbappé remuants

63′ Après s’être bien sorti du pressing de Fabian Ruiz, Guendouzi tente sa chance de loin mais Donnarumma se couche bien

64′ Après une récupération, Fabian Ruiz remonte le ballon et sert Neymar dans la surface. Le Brésilien est bien repris par Balerdi

66′ Une nouvelle fois Fabian Ruiz à l’origine d’une action. Trouvé dans la surface par l’Espagnol, Mbappé ne cadre pas sa frappe

69′ Bien servi dans la profondeur, Hakimi se retrouve sur son côté droit mais ne trompe pas Lopez

72′ CARTON ROUGE POUR GIGOT. Le défenseur a commis une grosse faute sur Neymar et Turpin sort un rouge logique . Marquinhos a également reçu un carton jaune pour être venu défendre son compatriote de manière véhémente

. Marquinhos a également reçu un carton jaune pour être venu défendre son compatriote de manière véhémente 78′ Un trois contre trois mené par la MNM. Mbappé fixe la défense et sert Messi sur le côté droit. Trop excentré, l’Argentin pique son ballon mais ce n’est pas cadré

79′ De retour de blessure, Messi cède sa place à Sarabia. L’Argentin est acclamé par le Parc

84′ Sarabia tente sa chance mais cela manque de puissance

87′ Sarabia sert Mbappé sur un centre, le Français se manque dans sa reprise

88′ Buteur, Neymar cède sa place à Carlos Soler

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+3 Excellent tacle de Balerdi dans son duel face à Mbappé qui filait au but

90’+4 Frappe molle d’Ünder sans danger pour Donnarumma

90’+4 C’EST FINI !!! Le PSG remporte ce 103e Classico face à l’OM (1-0) grâce à une réalisation de Neymar Jr. Après trois résultats nuls consécutifs, les Rouge & Bleu renouent avec le succès et prennent six points d’avance sur les Olympiens

Feuille de match PSG / OM

11e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Prime Video – Arbitre : Clément Turpin – VAR : François Letexier et Dominique Julien – But : Neymar (45’+2) – Cartons : Gigot (72′, rouge), Marquinhos (72′)