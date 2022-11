Sorti sur blessure hier lors du match entre la Juventus Turin et le PSG (1-2), Fabian Ruiz a été victime d’une blessure musculaire à la jambe. Selon les informations de l’Equipe, le milieu de terrain espagnol manquera, au minimum, les deux matches du PSG avant la Coupe du Monde, contre Lorient dimanche après-midi (13 heures) et Auxerre le 13 novembre (13 heures). « Plus appelé en sélection depuis l’Euro en 2021, Fabian Ruiz (15 sélections) pourra-t-il être rétabli pour la Coupe du monde ? Les prochaines heures le détermineront« , assure le quotidien sportif.

Presnel Kimpembe ménagé contre Lorient

Touché au tendon d’Achille lors de l’entraînement de veille de match avant Juve / PSG, Presnel Kimpembe va mieux selon l’Equipe. Mais le titi parisien devrait être ménagé pour le déplacement à Lorient pour le compte de la 14e journée dimanche après-midi (13 heures).