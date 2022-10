PSG : Comment Fabian Ruiz s’acclimate à la vie à Paris

Arrivé au Paris Saint-Germain le 30 août dernier en provenance de Naples, Fabian Ruiz n’est pas forcément prédestiné à se faire une place dans le onze Rouge & Bleu. Cependant, depuis le passage à un milieu à trois, l’Espagnol se fait sa place. En plus de s’acclimater à sa nouvelle équipe, il a à cœur de s’intégrer et s’imprégner de la vie parisienne.

Fabian Ruiz est arrivé au PSG contre une somme avoisinant les 22 millions d’euros. Il a paraphé le 30 août dernier un contrat de cinq ans, qui le lie donc au club de la capitale jusqu’en juin 2027. A 26 ans, il ne s’est pas directement imposé comme une évidence dans le onze titulaire parisien, tant il est arrivé dans les rangs Rouge & Bleu avec un manque de rythme. En effet, dans l’attente de son transfert, il a, du côté de Naples, passé une grosse partie de l’été en dehors du groupe professionnel. L’international espagnol n’a pas disputé la moindre minute avec le Napoli durant l’été 2022. En ce sens, Fabian Ruiz a eu une petite période d’adaptation à son arrivée sous les cieux parisiens. Aujourd’hui, avec le passage à trois milieux de terrain, l’ancien napolitain a enchaîné deux titularisations en Ligue 1 Uber Eats, face à l’Olympique de Marseille et l’AC Ajaccio, en rendant des copies plus qu’honorables. En plus de s’adapter à sa nouvelle équipe, le numéro 8 du PSG met un point d’honneur à s’acclimater à sa nouvelle vie parisienne.

Fabian Ruiz, un Espagnol dans la ville

C’est après quatre saisons passées du côté de Naples que Fabian Ruiz rejoint le Paris Saint-Germain. Un passage en Italie qui l’a marqué. En effet, récemment dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l’Espagnol a fait savoir qu’il aura « pour toujours un morceau de Naples dans le cœur« . Une déclaration qui en dit long sur l’attachement que peut avoir Fabian Ruiz pour la ville dans laquelle il vit, grâce au football. En ce sens, selon les informations du Parisien, le joueur serait décrit par ses proches comme « soucieux de maîtriser la langue mais aussi les coutumes du pays dans lequel il évolue« . C’est pourquoi il se serait très rapidement montré assidu au cours de français.

Sur ses conditions de vie, Fabian Ruiz est installé près de Paris, « avec sa famille, dans une maison avec chambres d’amis, salle de sport, mais aussi un jardin pour que sa chienne, venue d’Espagne, puisse faire de l’exercice« . Il a été rejoint par sa sœur dans la Ville Lumière. Concernant ses coéquipiers, il est proche naturellement des espagnols que sont Juan Bernat et Carlos Soler. Ce dernier est considéré comme un ami par Fabian Ruiz. Très heureux dans sa vie privée, l’international espagnol pourrait être le grand gagnant de ce changement de système par Christophe Galtier, et ainsi se rendre indispensable.