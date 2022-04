Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain accueille ce dimanche (20h45 sur Prime Video), l’Olympique de Marseille. Cette confrontation pleine d’histoire n’est jamais mieux raconté que par ses protagonistes. Et à seulement quelques jours de l’échéance, c’est Fabrice Fiorèse (46 ans) qui y va de son témoignage. A l’occasion d’un entretien accordé pour l’émission L’Equipe du Soir, l’ancien du PSG (2002-2004) a évoqué l’ambiance qu’il pouvait y avoir autour du Classico : « Il y a une ferveur, nous on sentait l’engouement. Quand j’étais au Paris Saint-Germain, on sentait cette ferveur, que ce soit en ville ou les supporters qui venaient nous voir au Camp des Loges. On sentait même que, quinze jours, trois semaines avant, ils ne s’occupaient même pas des matchs avant le Classico. C’était ‘oh le Classico tu as intérêt d’être prêt’, ils nous mettaient une petite pression, mais amicale ! C’était pour nous dire « faut pas que tu te loupes ce match là pour nous c’est le plus important« .

Si les protagonistes sont ceux qui narrent le mieux l’histoire du Classico, Fabrice Fiorèse fait partie de ceux qui le feront encore mieux. Après avoir passé deux ans et demi au PSG, le natif de Chambéry signe à … l’Olympique de Marseille. Et c’est lors de la rencontre PSG-OM du 7 novembre 2004 que le Parc des Princes accueille son ancien joueur désormais chez le rival marseillais : « Je m’attendais à ce qu’ils m’accueillent pas les bras ouverts. Sincèrement, je m’y étais un peu préparé, mais honnêtement ils y ont été très fort quand même. Je pensais que je faisais que mon métier, d’être performant, de donner le maximum pour ton équipe, de marquer, de donner des buts. Et donc je comprends tout à fait leur déception, et je ne leur en veux pas plus que ça« , a-t-il confié toujours à nos confrères de L’Equipe du Soir.