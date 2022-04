L’info nous provient de nos confrères de RMC Sport. L’international polonais (128 sélections), Robert Lewandowski, souhaiterait quitter le Bayern Munich dès cet été. Le meilleur buteur de Bundesliga estimerait que la direction bavaroise manquerait de considération à son égard. En fin de contrat en juin 2023, l’ancien joueur du Borussia Dortmund ne manque pas de sollicitation. En effet, le journaliste Loïc Tanzi affirme par ailleurs que le FC Barcelone se serait positionné sur le dossier, en ayant bien avancé ses pions puisque le coach catalan, Xavi, aurait eu l’occasion de faire part de son souhait de le recruter à Lewandowski lui-même, et que le président Laporta aurait rencontré l’agent du joueur, Pini Zahavi. De son côté, le Bayern Munich réfute toutes pistes de vente de son attaquant phare : « J’ai répété à de nombreuses reprises que nous avions un contrat qui court jusqu’en 2023 avec Robert Lewandowski. Nous ne sommes pas fous et nous ne parlons pas du transfert d’un joueur qui marque plus de 40 buts par saison« , déclarait ce mardi, à Amazon Prime, le président du club, Oliver Kahn.

Une autre porte de sortie envisagée …

Si la Catalogne pourrait être une destination pour Robert Lewandowski (33 ans), Paris pourrait l’être également. En effet, Fabrizio Romano déclarait hier que l’attaquant polonais souhaitait quitter le Bayern Munich car il attendrait un contrat sur le long terme, ce que le board bavarois ne propose toujours pas pour le moment. Le journaliste italien ajoutait également que cette saga avait commencé il y a un an, à cause de l’intérêt du PSG. Des informations en totale corrélation avec celles de Loïc Tanzi, qui expliqueraient le manque de considération et donc les velléités de départ de Robert Lewandowski, qui pourraient le faire atterrir dans « d’autres clubs » qui le suivraient.