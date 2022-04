Féminines – Folquet signe son premier contrat professionnel

Du côté des féminines du Paris Saint-Germain, le dossier Marie-Antoinette Katoto (23 ans) attire légitimement toutes les attentions. La meilleure buteuse de l’histoire du club (139 réalisations), en fin de contrat en juin prochain, n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants afin de prolonger son bail. Mais cela n’empêche évidement pas la direction de la section féminine du PSG de travailler et de renforcer son groupe professionnel. Aujourd’hui c’est un élément interne qui vient garnir l’effectif de Didier Ollé-Nicolle et son milieu de terrain : Magnaba Folquet. Titi parisienne de 18 ans évoluant avec les U19, elle a paraphé un contrat la liant au PSG jusqu’au 30 juin 2024, a annoncé le club sur son site officiel.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Magnaba Folquet. ✍️



Au club depuis ses 15 ans, Magnaba Folquet compte aujourd’hui cinq apparitions avec le groupe professionnel de son club formateur, dont une entrée en UWCL face au Bayern lors du quart de final retour et la qualification pour le dernier carré des joueuses d’Ollé-Nicolle. Internationale française, elle compte 2 matchs avec les U17, un avec les U19, et un avec les U20, lors du dernier rassemblement. Dans son communiqué officiel, « le Paris Saint-Germain félicite Magnaba pour son premier contrat professionnel et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière sous le maillot Rouge et Bleu« .