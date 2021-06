Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 8 juin 2021 : Georginio Wijnaldum (30 ans) qui a signé hier “le plus gros contrat de sa carrière” selon un journal néerlandais, qui affirme que le milieu de terrain libre au 30 juin s’est engagé jusqu’en 2024 avec le club de la capitale. “Une offre salariale revue à la hausse aurait permis au PSG de devancer le FC Barcelone, longtemps annoncé en pole dans le dossier”, relève l’AFP. Le Néerlandais doit à priori passer sa visite médicale ce mardi.

Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe (annoncés titulaires avec les Bleus) vont jouer ce soir devant 5000 spectateurs au Stade de France, pour la venue de la Bulgarie (amical). “Puisqu’il s’agit d’évaluer un temps de passage et de valider une progression, on s’attachera à quatre domaines principaux : la suite de l’intégration de Benzema dans une histoire qui a commencé sans lui, la relation du trio d’attaque en termes de complémentarité, d’efficacité et d’ego, l’équilibre du 4-4-2 en losange si la Bulgarie veut bien le bousculer, enfin la manière dont les remplaçants entrent en jeu, une donnée essentielle avant le premier Euro à cinq changements”, écrit Vincent Duluc dans L’Equipe sur ce match.

Si Nasser Al-Khelaïfi a affirmé lundi dans le journal sportif avec conviction que Kylian Mbappé allait rester au PSG et ne partirait pas non plus libre en 2022, Kylian Mbappé “est toujours maître de son destin”, assure Le Parisien. “C’est un exercice de communication qui n’indique rien sur l’avenir du crack. Mbappé n’a toujours pas pris de décision. Il entamera des négociations après l’Euro, soit pour rester, soit pour partir. Il conditionne son maintien à la compétitivité du PSG. Il attend donc des renforts dans les secteurs où tous les observateurs ont constaté des faiblesses cette saison.” Bref, rien de nouveau sous le soleil. Si ce n’est que “l’été sera chaud” en termes de mercato, d’autant plus que “l’UEFA va devoir desserrer l’étau du fair-play financier.” Et “sans attendre de connaître les nouvelles règles du jeu, le PSG et le Qatar ont décidé de passer à l’attaque. Le renouvellement de l’effectif sera profond et le niveau moyen sera sensiblement rehaussé”, lit-on. On le voit avec la volonté de recruter en plus de Georginio Wijnaldum le joueur de couloir droit Achraf Hakimi (22 ans). “Leonardo poursuit les négociations avec l’Inter. Les montants qui circulent (entre 50 et 70M€) peuvent paraître exorbitants, mais les excellents joueurs sont rares à ce poste et, avec le Marocain, le PSG investirait sur du long terme.”