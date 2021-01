Lors de cette saison 2020-2021, certains jeunes du centre de formation ont effectué leur premier match officiel avec le PSG. C’est le cas de Timothée Pembélé (4 matches de L1 / 1 match de C1, 359 minutes), Bandiougou Fadiga (6 matches de L1, 57 minutes) et Kays Ruiz-Atil (7 matches de L1, 181 minutes). Des Titis qui ont montré des qualités lors de leur temps jeu et qui espèrent poursuivre sur la même lancée en 2021. Pour le site officiel du PSG, Bandiougou Fadiga a évoqué ses objectifs pour la nouvelle année.

“Pour 2021, ce qu’on peut me souhaiter, c’est plutôt un souhait pour l’équipe. Donc gagner contre Barcelone, passer les 8es, gagner le championnat. Avoir plus de temps de jeu et surtout inscrire mon premier but !“, a souhaité Bandiougou Fadiga avant de se pencher sur ses autres coéquipiers du centre de formation. “Quand je vois les coéquipiers du centre de formation jouer, c’est vraiment une énorme fierté. Ce n’est pas comme si c’était moi qui jouais, mais je suis aussi content quand c’est eux ! On vient tous de la préformation parisienne, on a grandi ensemble et franchement les voir jouer c’est génial, et ça nous encourage mutuellement. Voir un titi jouer, c’est toujours bien, et on se dit qu’après ça va être nous. Et puis avant on voyait des titis jouer en pro et on voulait être à leur place, maintenant ce sont les jeunes qui nous regardent, alors on se dit qu’on peut aussi être une source de motivation, et ça fait vraiment plaisir.”

À l’instar de Bandiougou Fadiga, le défenseur du PSG, Timothée Pembélé (qui est sous contrat jusqu’en 2024) a également fait part de ses objectifs pour cette nouvelle année. “Cette année, dans la tête, je suis resté le même, mais niveau football, je pense que je progresse, que je commence à m’habituer à la Ligue 1, à l’intensité des matches. Pour le reste, il ne faut surtout pas changer, car ce n’est que le début. Ce que j’espère de 2021, c’est d’abord qu’on passe les 8e de finale de la Ligue des Champions et qu’on reprenne vite la tête du championnat (le PSG est 3e à un point du leader lillois, ndlr). Pour moi, je me souhaite d’avoir plus de temps de jeu, et de continuer à travailler dur pour ça, a déclaré Timothée Pembélé avant d’être questionné sur ses débuts avec les professionnels. “Il ne faut pas être timide, il faut trouver sa place, qu’on montre qu’on est là, qu’on n’est pas juste dans notre coin. Il faut vite s’imposer pour montrer nos qualités, pour que le coach voit qu’on n’est pas des petits timides, qu’on a un caractère, et que nous aussi on aspire à devenir des grands de ce vestiaire, et des titulaires un jour.”