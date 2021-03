Une transformation très profonde du fair-play financier de l’UEFA serait – selon la Gazzetta dello Sport (voir ici) – dans les tuyaux. Finie cette forme de régulation des finances des clubs. Pour un “open bar” ? Pas vraiment. Mais probablement une bonne nouvelle tout de même pour le PSG qui devra redonner de l’air à ses finances, comme tout les clubs, comme toute l’économie. Comme l’explique leparisien.fr. “En tout état de cause au PSG, on sait qu’il faudra toujours maîtriser les déficits”, explique le média francilien. “Par ailleurs, il semble que le Qatar ne soit pas dans l’optique de remettre au pot. L’objectif pour le PSG est aujourd’hui de retrouver l’équilibre. Tenter d’aligner Neymar, Mbappé et Messi sous le maillot parisien au prétexte que la contrainte actuelle de « dépenser autant qu’on gagne » disparaîtrait n’est pas à l’ordre du jour.”