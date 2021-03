Après le 1-1 de l’équipe de France contre l’Ukraine, au Stade de France, en match de qualification pour la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est dans de nombreux viseurs. Héros un jour mais pas héros toujours. Ainsi, Ludovic Obraniak, ancien meneur de jeu devenu consultant, s’est montré agacé par l’attaquant du PSG et des Bleus.

“On ne peut pas être condamné à jouer en 4-3-3 pour mettre Mbappé côté gauche, juste pour lui faire plaisir. Il y a d’autres joueurs dans cette équipe, d’autres systèmes que l’on peut tester. Moi, j’ai été enthousiasmé de pouvoir voir Coman de l’autre côté”, a commenté Ludovic Obraniak lors de l’EDS. “Et même s’il est préférable de le mettre dans un 4-3-3, qu’est-ce qui empêche ce garçon de rayonner même dans un 4-4-2 ? Les Ukrainiens sont sortis cinq fois, cinq fois il n’a pas donné un coup de main. Il n’a pas été dans l’intensité, beaucoup de déchet… Des résidus qui ne sont pas nécessaires... On l’a vu avec le PSG, dès qu’il épure son jeu il est beaucoup plus fort. Je fixe, je donne, je redemande… là il est inarrêtable. Surtout face à une équipe regroupée, où ils sont 4-5-6 alignés. On ne peut pas mettre tout sur le dos du système. On ne va pas le faire en fonction de Mbappé. Et rien ne l’empêche d’être bon dans un 4-4-2 comme mercredi soir.”