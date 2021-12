Favard : « Mbappé ? Les médias espagnols ont l’habitude de nous annoncer n’importe quoi ! »

Le PSG se déplace ce soir sur la pelouse du RC Lens dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 (21h00). En cas de succès, les Rouge & Bleu pourraient accroître davantage leur avance en tête de la Ligue 1. Mais en Espagne on préfère s’attarder sur d’autres sujets comme celui de l’avenir de Kylian Mbappé. Interrogé par La Chaîne L’Équipe, le consultant Gilles Favard juge cette situation et met en cause l’objectivité des médias espagnols.

Le départ de Mbappé est acté ? Non ce n’est pas encore acté. Ça pourrait l’être au mois de janvier, parce qu’il a le droit de signer là-bas. Mais les médias espagnols ont l’habitude de nous annoncer n’importe quoi. Je ne vous parle pas de l’affaire Neymar, de l’affaire Messi… Maintenant ce sont les affaires Zidane et Mbappé… Le fait que Mbappé dise qu’il parle espagnol ? Regardez Pogba, il parle espagnol et pourtant il n’a jamais joué en Espagne. Les joueurs se mettent à parler les langues, et c’est très bien ! »