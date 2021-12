Quel onze du PSG pour affronter le RC Lens ?

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG (1er) affronte le RC Lens (5e) – au Stade Bollaert-Delelis – dans le choc de la 17e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Sergio Ramos (fatigue musculaire), Ander Herrera (reprise), Neymar Jr (cheville) et Julian Draxler (soins).

Incertain avant le match, Presnel Kimpembe devrait être apte et pourrait être associé à Marquinhos en charnière centrale. Abdou Diallo sera la solution alternative pour ce poste d’axial gauche. Selon L’Equipe et Le Parisien, les couloirs devraient être occupés par Thilo Kehrer et Juan Bernat. Le milieu Verratti-Gueye-Paredes est annoncé par les deux médias. Si Ángel Di María et Leo Messi devraient être alignés, Kylian Mbappé pourrait laisser sa place à Mauro Icardi en pointe selon L’Equipe. D’après le quotidien sportif, l’international français ressent « une fatigue physique » et pourrait être préservé au coup d’envoi.