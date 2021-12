En début de semaine, Leo Messi a reçu son 7e Ballon d’Or. Une récompense qui le place encore un peu plus dans la légende du football. À cette occasion, le joueur du PSG a accordé un entretien à France Football. Il revient notamment sur son refus de prendre le numéro 10 de Neymar Jr et sur sa position préférentielle. Extraits choisis.

Se considère-t-il comme le meilleur joueur du monde avec ce 7e Ballon d’Or ?

« Je ne l’ai jamais dit, pensé, ni même essayé de me faire à cette idée. Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est plus que suffisant. C’est quelque chose que, jamais, je n’aurais osé imaginer ou rêver. Mais… (Il marque une pause.) Je ne sais pas comment le dire pour que ce ne soit pas mal interprété… Ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais, disons, que je n’accorde pas tellement d’importance à tout ça. Ça ne change rien pour moi d’être le meilleur ou non. Et je n’ai jamais non plus cherché à l’être. »

Son refus de prendre le numéro 10 au PSG

« Le 10, c’était lui (Neymar). Moi, j’étais nouveau au club, je venais pour aider. C’était un geste extraordinaire de sa part. Je m’y attendais, car je connais « Ney ». Nous avons passé du temps au Barça et nous sommes amis. Il me semblait plus juste qu’il garde le numéro 10. C’est pourquoi j’en ai pris un autre qui me plaisait (le 30). »

Sa position allongée derrière le mur lors du match PSG / Manchester City

« À ce moment-là, nous avions besoin de cela. Nous étions en train de gagner. Il n’y avait personne pour le faire et, comme j’étais là, je me suis couché. Franchement, ce n’est rien. On doit tous apporter quelque chose pour obtenir des résultats. »

Est-ce que ça lui arrive de s’énerver sur le terrain ou dans le vestiaire ?

« Oui, il m’arrive parfois de m’énerver, mais je ne vais pas vous raconter ce qui peut se passer dans un vestiaire. Cela doit y rester, comme ce qu’il se passe dans le privé. C’est cette intimité qui fait la force d’un groupe, et le fait qu’on puisse s’énerver et se dire en face des choses permet de s’améliorer. Ça peut m’arriver à moi ou à d’autres joueurs. Quand le groupe est soudé et qu’on a le même objectif, ce n’est pas grave, au contraire, cela nous aide à avancer. »

Quel est son poste

« J’essaye toujours de me déplacer pour profiter des espaces, en fonction de chaque match. Même si je démarre généralement sur le côté droit, je finis souvent par repiquer dans l’axe. Dernièrement, je redescends davantage pour essayer de créer du jeu, de générer de la supériorité numérique, pour que l’équipe ait le contrôle du ballon. Je me sens bien comme ça, je continue de m’amuser sur le terrain. »