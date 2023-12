Ce soir, le PSG affronte le Borussia Dortmund dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Ancien coach du BVB, Lucien Favre a analysé cette rencontre.

Le PSG joue sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) contre le Borussia Dortmund. Un succès et le club de la capitale sera assuré de terminer premier de son groupe. Deux autres scénarios peuvent qualifier les Rouge & Bleu pour la suite de la Champions League, en fonction du résultat de l’autre match du groupe entre Newcastle et l’AC Milan. Lucien Favre, qui était le coach du Borussia lors des huitièmes de finale de la saison 2019-2020 lorsque le PSG s’était qualifié dans un Parc des Princes en raison de la pandémie de Covid-19, a dévoilé les clés de cette rencontre.

« Sur ce que j’ai vu dernièrement, ils ne font pas le jeu »

« Dortmund est capable de bien défendre. Leur force, c’est d’attendre, à différentes hauteurs, et de se projeter très, très vite. Sur ce que j’ai vu dernièrement, ils ne font pas le jeu. Peut-être parce qu’ils n’ont pas les joueurs pour le faire. Les matchs qu’ils ont perdus dernièrement, ça ne tenait à rien, analyse Favre dans une interview accordée au Parisien. Pour le PSG, qui peut souffrir défensivement même si le retour de Marquinhos est un point positif, ce profil d’équipe peut être dangereux. Mais les problèmes de Dortmund, on les connaît : s’ils jouent haut, à 35-40m de leurs buts, quand tu as des joueurs comme Mbappé en face, ça risque d’être dangereux. Quand ça part dans leur dos, ce n’est pas leur point fort. Paris aura des occasions. »

A voir aussi : Trois scénarios pour une qualification en huitièmes du PSG

« J’aime bien son rôle de faux avant-centre »

L’ancien coach niçois évoque aussi le positionnement de Kylian Mbappé, qui devrait être aligné au poste de numéro 9. Pour lui, tout dépendra du placement du numéro 7 du PSG. « Justement, la clé sera de voir si Dortmund va attendre, jouer bas. Ils peuvent se le permettre car ils sont premiers du groupe. Dortmund est capable d’avoir 10-15 minutes en étant hyper dangereux et ne pas être géniaux le reste du match. Tout dépendra de la position de Mbappé aussi. Le Borussia a de gros problèmes sur les côtés, et notamment le droit, donc s’il joue là, il peut faire mal. Mbappé est toujours important. Il peut être dangereux partout, avec sa vitesse extraordinaire pour faire la différence en un-contre-un. J’aime bien son rôle de faux avant-centre. Pour l’autre équipe, c’est un problème : est-ce que le défenseur central doit défendre plus bas ou le marquer ? Si les arrières centraux vont le chercher, cela va créer des espaces derrière eux. Le problème, c’est que Mbappé n’est pas habitué à jouer comme ça, on le voit sur le terrain. Il peut jouer partout, mais il faut qu’il prenne l’habitude, qu’il trouve des automatismes. Et puis, est-ce que le PSG aura sur les côtés la vitesse pour le remplacer, lui comme Dembélé ? »