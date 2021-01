Le PSG débute un nouveau marathon de matches ce dimanche après-midi. Pour commencer, les Rouge et Bleu affrontent le FC Lorient, au Moustoir, à l’occasion de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur certains hommes en forme de ce début d’année 2021 : Keylor Navas (coup à la poitrine), Marquinhos (adducteurs), Abdou Diallo (Covid-19) et Marco Verratti (Covid-19) sont indisponibles. Ander Herrera (en phase de reprise) est également absent. Tout comme Juan Bernat De son côté, Christophe Pélissier ne peut s’appuyer sur trois joueurs (Thomas Fontaine, Matthieu Saunier et Quentin Boisgard). Voici les compositions officielles des deux équipes. Le quatuor offensif, Ángel Di María, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Mauro Icardi a été reconduit. Danilo Pereira forme le duo du milieu de terrain avec Leandro Paredes. Enfin, Presnel Kimpembe, capitaine, effectue son retour dans le onze de départ au côté de Thilo Kehrer.

Feuille de match du FC Lorient / PSG

22e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 31 janvier 2021 à 15 heurs au stade Yves-Allainmat de Lorient | Diffuseur : Téléfoot Stadium 1 | Arbitre : J.Stinat | VAR : B.Coué et C.Guillard